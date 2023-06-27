Путин высказался о мятеже Пригожина: заявил о "гражданской войне" и "СВО"

Диктатор заявил, что российские войска "встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос".

Президент России Владимир Путин 27 июня расхвалил военных, подавлявших мятеж ЧВК "Вагнер" и главаря Евгения Пригожина.

Свои заявления диктатор сделал во время обращения к российским военным в Кремле.

Так, Путин в обращении к военнослужащим сказал, что они фактически остановили гражданскую войну.

"Военные РФ в тяжелый для страны час встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну", – заявил диктатор.

"В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и военной присяге", – добавил президент РФ.

Он также заявил, что во время бунта не пришлось снимать задействованные в войне против Украины подразделения: "Нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны "СВО".

Диктатор также сказал, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг. Он поблагодарил личный состав вооруженных сил, правоохранительные органы и спецслужбы за подавление мятежа.

Предыдущая реакция Путина на мятеж Пригожина

Напомним, 24 июня Пригожин вместе с наемниками ЧВК "Вагнер" устроили в России кратковременный бунт и объявили о походе на Москву. Причиной этого Причиной называл и якобы обстрел российскими войсками тыловых позиций "вагнеровцев" в Ростове, и планы Минобороны РФ расформировать группировку.

В ответ на мятеж, Путин записал утром 24 июня срочное обращение, в котором заявил об измене и "ударе в спину". Он подчеркнул, что "такой же удар был нанесен в 1917 году, россияне убивали россиян, а выгоду получил Запад".

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В тот же вечер мятежники остановили восстание: Пригожин объяснил все нежеланием проливать кровь и уверял, что не собирался свергнуть власть.

Поздним вечером 26 июня Путин выступил с еще одним срочным обращением в связи с мятежом Пригожина. Так, диктатор хвастался, что благодаря ему "не пролилась кровь", и уверял, что "в любом случае мятеж был бы подавлен". Диктатор также придумал, что "братоубийства хотели враги России: и неонацисты, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели".

Комментируя это обращение, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Путин "добровольно поставил окончательную точку в собственной субъектности. Сомнения окончательно развеяны. Россия ждет… нового президента".

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