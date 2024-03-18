Путин высказался о смерти Навального, впервые назвав его фамилию

Президент России Владимир Путин назвал "печальным событием" смерть оппозиционера Алексея Навального, впервые озвучив его фамилию.

Об этом российский диктатор заявил в своем избирательном штабе.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в США этого не бывало?" – сразу перевел стрелки Путин.

Также читайте Путин обсуждал обмен Навального за несколько часов до его смерти: СМИ раскрыли детали переговоров

Заметим, что президент РФ впервые прокомментировал смерть Навального и впервые произнес его фамилию. До этого момента Путин избегал того, чтобы называть имя оппозиционера.

Хозяин Кремля также подтвердил информацию соратников Навального о том, что получил предложение обменять оппозиционера. Он заявил, что согласился на обмен – при условии, что Навальный не вернулся бы в Россию.

Читайте главные новости дня:

"Человек, который со мной говорил, еще фразы не закончил, а я сказал "Я согласен". Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Ну вот и все. Но это случается. Ничего с этим не поделаешь", – сказал Путин.

Напомним, ранее соратница оппозиционера Мария Певчих выразила мнение, что Путин убил Навального после того, как переговоры по обмену последнего вышли на финальную стадию. Президент РФ якобы "избавился" от оппозиционера, потому что был не готов видеть его на свободе.

Читайте также: