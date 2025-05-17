Путин высмеивает мирные усилия Трампа: Sky News о жутком моменте на переговорах в Стамбуле

США. / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин на этой неделе высмеял усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Вместо того, чтобы наказать "фюрера", глава Белого дома прилагает усилия, чтобы уклониться от призывов быть жестким по отношению к Путину.

Об этом говорится в материале Sky News.

Около недели назад, 11 мая, Трамп призвал лидеров России и Украины к встрече. Это заявление позволило российскому диктатору освободиться от ответственности. Ведь всего за день до этого союзники Украины обратились к Путину с тем, чтобы он согласился на 30-дневное прекращение огня.

Реклама

Президент-диктатор РФ отклонил это требование, предложив вместо этого переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский принял призыв. Однако Путин отказался приехать, отправив своих чиновников.

Все же президент США не высказал ни одного выговора. В то же время, отмечает Sky News, Трамп решил взорвать переговоры, к которым сам призвал.

"Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал он журналистам.

Послание РФ

Произошедшее на переговорах в Стамбуле должно дать президенту США возможность задуматься над намерениями Путина. Заявления русской делегации "было резким и воинственным, угрожали вечной войной".

Реклама

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три – сколько бы времени это ни понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?", - нагло заявил главный российский переговорщик Владимир Мединский.

Представители РФ они никак не предложили компромисса, а напротив, требовали выведения украинских войск из четырех оккупированных регионов и капитуляции еще двух. Более того, россияне угрожали своим собеседникам: «Возможно, некоторые из сидящих здесь за этим столом потеряют больше своих близких».

И это был жуткий момент переговоров, отмечает Sky News. Для Сергея Кислицы, замминистра иностранных дел Украины, это было личным делом. Ведь на фронте погиб его племянник летом 2022-го.

Пренебрежение Кремля к мирным усилиям

Путин, похоже, пренебрежительно относится к усилиям Запада завершить эту войну путем прекращения огня и переговоров, а Трамп, похоже, рад позволить ему избежать наказания, - говорится в материале Sky News.

Реклама

Накануне Трамп дал интервью Fox News. Ведущий Брет Байер спросил президента, может ли тот наконец-то надавить на Путина. Впрочем, он уклонился от ответа. Говорил же о деньгах, которые заработал во время своего тура по Персидскому заливу, о недостатках Зеленского, о Байдене и об Иране. Но Трамп не дал прямого ответа на этот вопрос.

"С такими выступлениями Путину не о чем беспокоиться. Однако позиция Трампа кажется все менее устойчивой", - отмечает издание.

Однако европейские союзники Украины должны быть насторожены.

Напомним, Financial Times сообщило о том, что на прошлой неделе спецпредставитель США Стив Виткофф привозил диктатору РФ Владимиру Путину мирный план Дональда Трампа. Впрочем, "фюрер" его отверг. Нежелание Путина участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни. В частности, когда он уклонился от приезда в Турцию.

Реклама

В свою очередь, секретарь Госдепа США Марко Рубио заявил, что для достижения прогресса в мирном урегулировании в Украине необходимо встретиться с Дональдом Трампом и диктатором России Владимиром Путиным.

Заметим, что и сам Трамп, на момент переговоров в Турции находившийся с визитом на Ближнем Востоке, также намекнул, что значительный прогресс в мирных переговорах маловероятен , пока он и Путин не встретятся лично.