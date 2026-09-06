"Путин выставит максимальные условия": Денисенко спрогнозировал, чего ждать от визита Виткоффа и Кушнера в Киев

Виткофф, Кушнер / © Associated Press

Реклама

Визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев вряд ли станет прорывом в переговорах по завершению войны. Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Денисенко.

Об этом он написал в Facebook.

Реклама

По его словам, во время пребывания американской делегации в Киеве, по всей видимости, не будет российских воздушных атак.

Реклама

В то же время Денисенко считает, что во время встречи с представителями США Владимир Путин будет выдвигать максимально жесткие условия, поскольку понимает, что администрацию Дональда Трампа поджимает время.

«Путин выставит максимальные условия, понимая, что Трампа поджимает время», — отметил эксперт.

По словам Денисенко, одно из предложений, которое Вашингтон может обсуждать, — создание на Донбассе зоны под протекторатом США. В то же время, по его мнению, ключевым вопросом остается то, согласится ли такой вариант Москва.

Отдельно эксперт прогнозирует, что Киеву могут выдвинуть определенный ультиматум. В то же время он отмечает, что конкретные условия могут еще неоднократно меняться.

Реклама

«Киеву будет поставлен определенный ультиматум. Детали сейчас не имеют значения, потому что они еще не раз будут меняться», — считает Денисенко.

Еще одним немаловажным фактором эксперт называет внутриполитическую ситуацию в Украине. По его прогнозу, в ближайшее время будет усиливаться кампания по возложению на президента Владимира Зеленского персональной ответственности за коррупцию.

По мнению Денисенко, параллельно президент вроде бы постепенно теряет влияние на силовой блок. Он прогнозирует, что тема коррупции и персональной ответственности Зеленского может стать одной из главных в политической повестке дня следующего месяца.

В то же время нет оснований говорить о достижении конкретной договоренности.

Реклама

Накануне Виткофф и Кушнер провели более трехчасовую встречу с Путиным в Кремле, однако о дипломатическом прорыве после переговоров не сообщалось.

Как мы писали, американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер после более чем трехчасовой встречи с Владимиром Путиным покинули Москву и прибыли в польский Жешув. Следующий пункт их дипломатической миссии — Киев, где 6 сентября они должны встретиться с Владимиром Зеленским. Конкретные прорывные договоренности после переговоров в Кремле не объявлялись.

Новости партнеров