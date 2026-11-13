«Путин выставляет Трампа дураком»: в США резко разнесли президента

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп разрешает «фюреру» РФ Владимиру Путину манипулировать собой и фактически подыгрывает Кремлю.

С резкой критикой американского лидера выступил сенатор-демократ Дик Дурбин, сообщает Daily Express .

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Он жестко раскритиковал Трампа за подход к агрессору России и то, что позволил кремлевскому «фюреру» «выставить его дураком». По словам сенатора, президент пытается удовлетворить требования Путина и склоняет Украину к переговорам на условиях, выгодных Москве.

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«Президент разостлал красную дорожку для Путина на американской земле, провел множество телефонных разговоров, ни к чему не приведших. Трамп публично упрекал Украину за то, что она борется за собственную жизнь и существование, а недавно ослабил санкции против российской нефти», — заявил сенатор.

Он назвал попытки задобрить хозяина Кремля «иллюзией и нелепостью» и добавил, что российский диктатор постоянно манипулирует американским президентом.

«Попытки задобрить Путина — это одновременно иллюзия и бессмыслица со стороны американского президента, который, похоже, навсегда очарован этим российским автократическим лидером, постоянно выставляющим Трампа дураком», — заявил Дик Дурбин.

Представитель Демократической партии подчеркнул, что Вашингтон должен продолжить поставки средств противовоздушной обороны Украине и обеспечить поступление финансовой помощи, которую уже пообещали Киеву.

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Напомним, бывший посол США в Украине Джон Гербст разнес внешнюю политику Трампа. По его словам, глава Белого дома за последние пять недель сделал несколько шагов навстречу России, которые можно расценивать как уступки Путину. В то же время они являются осложнениями для Украины.

Недавно Трамп набросился на журналиста после неудобного вопроса о Путине. Корреспондент телеканала MS NOW напомнил, что за последние 22 месяца президент США устанавливал диктатору РФ дедлайны, но тот их открыто игнорировал. В ответ Трамп спросил: «Он что, воевал против нас?».

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