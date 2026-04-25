Путин якобы готов к переговорам с Зеленским: в СНБО разоблачили настоящую цель Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с Владимиром Зеленским. Однако, по словам Москвы, такая встреча возможна только на этапе завершающего оформления договоренностей. В Украине эти заявления назвали спланированной дезинформационной кампанией.

Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 канала.

По мнению Коваленко, Россия пытается искусственно сформировать у Дональда Трампа впечатление, что Москва стремится к миру, тогда как Киев якобы занимает деструктивную позицию. Отдельным адресатом этих месседжей является Китай. Пекин остается ключевым союзником РФ, однако существует риск, что он может потребовать от Москвы реального прекращения боевых действий.

«Поэтому они снова ведут свою игру: Путин готов встретиться, но Украина не хочет мира. Это ложь. Путин не готов встречаться», — подчеркнул глава ЦПИ.

Он добавил, что ключевым условием россиян остается контроль над Донбассом, что неприемлемо для Украины. И президент, и глава Офиса Президента четко артикулировали: ни одного миллиметра украинской земли врагу не отдадут.

Коваленко подчеркнул, что Путин сознательно продолжает боевые действия, хотя мог остановить их одним решением. Вместо этого Кремль использует Пескова для формирования пропагандистских заявлений, удобных для западной аудитории.

«Путину остается только пытаться переводить ответственность на Украину, хотя международное сообщество понимает настоящий источник войны», — отметил Коваленко.

Какие планы врага на фронте

Пока официальные лица РФ говорят о переговорах, оккупационная армия готовится к эскалации. По оценке СНБО Россия планирует продолжать активные штурмовые действия в течение весны и лета.

Основные усилия враг сосредоточится на следующих направлениях:

Восток Украины (Донбасс);

Запорожское направление;

Сумщина и Харьковская область (для распыления украинских резервов).

Несмотря на большие потери, враг продолжает накапливать ресурсы для давления на украинскую оборону. Однако в Совете нацбезопасности уверены: эти планы окупантов не принесут результата и завершатся очередным провалом.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова провести в Турции встречу президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

«Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин при участии Эрдогана и Трампа», — отметил он.

Министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция играет важную роль в мирных усилиях.

Отметим, что Кремль вроде бы готов к мирным переговорам, но никогда не предлагал ничего конкретного. Вместо этого стабильно звучат обвинения, что именно украинская сторона избегает встреч.