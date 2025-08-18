Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Настроить Дональда Трампа против российского диктатора Путина невозможно, ведь для президента США тот является образцом политического лидера.

Такое мнение высказал профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг в эфире Эспрессо.

«Я думаю, что настроить Трампа против Путина вообще невозможно. Потому что для него Путин — образец. Это образец, на который он ориентируется в своей деятельности. Для него это пример сильного мужчины», — сказал Айзенберг.

В то же время профессор подчеркнул, что даже сильные политики вынуждены действовать в условиях, которые им не нравятся.

«Лидеры государств очень часто должны делать то, чего они не хотят. Поэтому я надеюсь, что завтрашняя встреча в Вашингтоне, в которой примут участие не только президент Зеленский, но и европейские лидеры, будет в пользу Украины. Но когда мы говорим „в пользу Украины“, нужно определиться, в какой именно системе координат мы это оцениваем», — объяснил он.

Айзенберг также прокомментировал результаты переговоров в рамках встречи на Аляске, которые, по его мнению, не принесли подвижек в направлении завершения войны.

«То, что было бы в пользу Украины — это чтобы Россия забралась со всех оккупированных территорий. Тогда мир мог бы инвестировать в восстановление нашей страны, и она наконец-то жила бы мирной жизнью, став членом ЕС и НАТО. Это действительно было бы выгодно Украине», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что худшего сценария удалось избежать.

«Конечно, если предположить, что Трамп мог бы подписать с Путиным что-то типа Мюнхенского документа 1938 года, который тогда подписали с Гитлером, — этого не произошло. Это уже можно считать позитивом. Но реальный прогресс в прекращении войны в Анкоридже не состоялся», — резюмировал Айзенберг.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обозначил ключевой вопрос, который может стать центральным на завтрашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Мы ранее информировали, что спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.