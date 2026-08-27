«Путин, забудь об этом»: сенатор США раскрыл, какое предупреждение глава ЦРУ мог передать Кремлю

Ричард Блюменталь / © Reuters

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Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь выразил надежду, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего недавнего визита в Москву предупредил Путина о последствиях возможной эскалации войны.

Об этом он заявил в Киеве, куда прибыл с уже 11 визитом в Украину, информирует ЕП.

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По словам сенатора, Вашингтон должен четко продемонстрировать Кремлю, что любое дальнейшее обострение будет иметь для России реальные последствия, в том числе прямое привлечение Соединенных Штатов.

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«Я надеюсь, что он предупредил об эскалации: „забудьте об этом, будут последствия“. Путин должен знать, что Соединенные Штаты будут задействованы, если произойдет эскалация, о которой мы слышали», — сказал Блюменталь.

Сенатор добавил, что возможно Путин рассматривает такой вариант развития событий. Поэтому он выразил надежду, что послание Рэтклиффа было максимально четким.

«Возможно, он рассматривает этот вариант, и я очень надеюсь, что его послание было таким: „не делайте этого, забудьте об этом — у вас не будет никакого шанса“», — добавил Блюменталь.

В то же время известно, что во время своего визита в Москву Ретклифф не встречался с Путиным. По данным Кремля, глава ЦРУ провел переговоры с представителями российских спецслужб, а результаты этих контактов Путина проинформировали.

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Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф побывал в Москве с необъявленным визитом.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп впервые высказался о неанонсированном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

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