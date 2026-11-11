Путин выдвинул новый ультиматум: что на самом деле Кремль продвигает на переговорах о «мире» в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль пытается использовать трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, чтобы добиться пересмотра всей системы безопасности в Европе. Москва возвращается к ультиматумам, выдвигаемым Вашингтоном и НАТО в 2021 году, требуя сократить присутствие Альянса на европейском континенте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские специалисты акцентируют внимание на заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что сначала нужно договориться о будущей архитектуре безопасности Европы, а уже потом переходить к урегулированию войны в Украине. Он назвал такой подход «совершенно разумным».

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Схожую позицию высказал и неназванный источник в российской делегации на переговорах в Абу-Даби. По его словам, прекращение войны в Украине — один из пунктов более широкой дискуссии о европейской безопасности, которая, по замыслу Москвы, должна стать главной темой переговоров.

«Эти заявления по европейской архитектуре безопасности касаются требований России с декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в государствах, присоединившихся к Альянсу после 1997-го. Это, по сути, дает РФ право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств по вступлению в Североатлантический альянс», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что Кремль недавно возобновил свои первоначальные требования к НАТО, которые противоречат заявлениям спецпосланника США Джареда Кушнера о том, что каждая страна должна сохранить свой суверенитет и власть над своей безопасностью и альянсами после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО будет оставаться центральной.

«Кремль годами пытается оправдать агрессию против Украины выдуманной угрозой НАТО. Москва утверждает, что возможное членство в Альянсе якобы угрожало безопасности РФ и было одной из „коренных причин“ войны, которые должны устранить мирные переговоры. В то же время, в период с 2008-го по 2022 год ни НАТО, ни Украина не сделали существенных шагов для вступления нашего государства в Альянс», — объясняют аналитики Института.

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Более того, замечают специалисты, НАТО никогда не представляло угрозы для безопасности России. Впрочем, «фюрер» РФ Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы разрушить единство НАТО и Запада, как давно оценивает ISW.

«Длительная кампания когнитивной войны Кремля, ошибочно обвиняющая НАТО и Украину в угрозе суверенитету России, имеет целью оправдать усилия России по возобновлению контроля над бывшими советскими государствами и не отражает настоящей обеспокоенности РФ своей безопасностью», — подытожили в ISW.

Мини переговоры — последние новости

США хотят изменить формат переговоров о мире в Украине – привлечь страны Европы. Представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что в последние месяцы американская, украинская и европейская стороны совместно разрабатывали предложения по окончанию военно-конфликта.

По словам американского политика, Путин готов к миру «в надлежащих условиях». Впрочем, о чем идет речь, он не сообщил.

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Известно, что Украина передала России предложения о перемирии. В частности, речь идет о прекращении огня в Черном море и энергетике и теперь ждет ответа России.

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