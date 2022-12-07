"Путин зафиксировал свое военное преступление": Подоляк прокомментировал заявления диктатора и указал на его иллюзии

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ряд заявлений президента РФ Владимира Путина за 7 декабря, сказав, что тот таким образом зафиксировал свое военное преступление.

Об этом советник главы ОП рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости".

В частности, Подоляк отреагировал на то, что Путин в результаты войны против Украины записал "появление новых регионов в РФ".

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"Оккупированные территории не являются достоянием Российской Федерации. Просто у человека (Путина – ред.) есть определенные иллюзии до сих пор, поэтому он продолжает настаивать на том, что он пришел в другую страну убивать людей и таким образом решил какие-то свои вопросы, которые он сам себе поставил", – прокомментировал советник главы президентского офиса.

Он добавил, что сегодняшними заявлениями Путин зафиксировал цели войны с убийствами и оккупацией, а также умышленное нарушение международного права и военное преступление.

"Официально это выглядит следующим образом. Во-первых, господин Путин зафиксировал, что нет никаких других целей в этой операции, кроме одной – зайти в Украину, убить людей – гражданских, прежде всего, и военных, разумеется, – забрать львиную долю территорий и продолжить геноцидить Украинское государство как таковое. Он эту цель сегодня окончательно зафиксировал. И таким образом зафиксировал, что это абсолютно четкая позиция по умышленному нарушению международного права, международного мандата как такового, Устава ООН как такового. То есть этот человек только что себе зафиксировал конкретное умышленное преступление – военное, а также против человечности", – объяснил Подоляк.

Он заверил, что Украина постепенно освободит все свои захваченные территории, а изменения в российской Конституции по этим землям будут отменены в рамках международного права.

"Безусловно, он может себе рисовать картину в ленинских тонах – что "кто-то там что-то у нас забрал". Нет, сегодня постепенно идет этап деблокады территорий включительно с территориями, которые Украина временно теряла в 14-м году. Эти территории будут постепенно освобождены, и таким образом все, что он там себе записал в Конституции, будет отменено в рамках международного права. Таким образом, Россия в это время, когда будет терять все это, будет понимать, что такое международное право", — прогнозирует советник руководителя ОП.

Он также высказал мнение – все, что заявляет Путин, следует фиксировать лишь как свидетельство в рамках уже продолжающегося юридического процесса.

Что назаявлял Путин 7 декабря

Во время встречи в Кремле с членами Совета по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая "СВО" может затянуться надолго.

Президент страны-агрессора также придумал, что после "присоединения" украинских территорий Азовское море "стало внутренним морем для РФ".

Он также в очередной раз обвинил ВСУ в "геноциде", заявив, что они якобы не дают подать воду в Донецк.

Глава Кремля соврал об отсутствии дезертирства среди российских оккупантов в Украине.

Путин не забыл и о теме ядерного оружия, заявив о росте угрозы ядерной войны.

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