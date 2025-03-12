"Путин загнал себя в тупик": Огрызко предположил развитие событий после переговоров США и Украины

После переговоров США и Украины в Джидде Путин оказался в очень сложной ситуации.

Такое мнение высказал руководитель Центра исследования России, эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью NV.

Результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии – это "граната без чеки", переброшенная россиянам. И теперь они не знают, что с ней делать – швырнуть в Трампа нельзя, оставить тоже.

"Швырнет ли назад эту гранату без чеки Путин Трампу? Здесь у меня, честно говоря, есть определенные сомнения. Почему? Потому что он себя, понимаете, поставил в очень сложное положение. Он записал в свою конституцию, что все то, что является четырьмя областями Украины и Крым, является территорией Российской Федерации. Но он не контролирует всю эту территорию. То есть, если он сейчас говорит, "да, я соглашаюсь на прекращение огня, я буду думать о каких-то дальнейших шагах" и так далее, он официально говорит, я согласился с тем, что часть российской территории является оккупированным иностранным государством. Здесь даже не то, что так называемые новые территории, о которых они рассказывают, здесь и часть Курской области. Пусть там будет три сантиметра, не важно, это все равно означает, что территория Российской Федерации оккупирована иностранным государством. Вот что ему делать? Вот как выходить из такого угла, в который он сам себя загнал?", – объяснил Огрызко.

Если же Путин наоборот откажется от перемирия, его будет ждать "психоз президента Трампа", который, вероятно, отреагирует на отказ, как на личное оскорбление, отметил эксминистр.

"И вместо того, чтобы держать над головой оливковую ветвь мира, он, пожалуй, вытащит такую, знаете, дубинку времен неолита, которой забивали мамонтов. И, пожалуй, таки начнет ее использовать, потому что иначе он не лидер, иначе он уступил неизвестно кому, руководителю страны, экономика которой стоит на коленях и в случае чего может просто рассыпаться уже в этом году… Поэтому скажу вам откровенно, у него сейчас действительно довольно сложная ситуация и сложный выбор. Мне кажется, что он будет играть и скажет, что я, в принципе, готов на какое-то перемирие, но и начнет выдвигать очередные 25 условий, которые должны быть всеми выполнены перед тем, как он согласится на это перемирие", – добавил дипломат.

В то же время Владимир Огрызко отметил, что все слова, за которыми следует "но", на самом деле ничего не стоят.

Напомним, после успешных переговоров между Украиной и США Кремль оказался между двумя огнями. В идеале Москва предпочла бы откладывать встречу Путина и Трампа как можно дольше, чтобы получить как можно больше уступок от Вашингтона, но боится упустить свое "окно возможностей" и заинтересованность американского президента.

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