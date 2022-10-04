"Путин загнан в угол": директор ЦРУ предупредил об опасности и безрассудстве президента РФ

Путин озабочен ситуацией на поле боя в Украине и обстановкой в собственной стране.

Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что президент России Владимир Путин может быть "достаточно опасным и безрассудным", если его загнать в угол.

Об этом он сказал в интервью CBS, пишет CNN.

Путин, "должно быть обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но тем, что происходит дома и международном уровне", — сказал Бернс.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на обещание Китая в феврале по поводу "безграничной дружбы" с РФ, эта страна отказалась предложить военную поддержку, о которой просил Путин.

По мнению директора ЦРУ, рост вызовов для России оставил президенту страны меньше вариантов, что сделало его потенциально более опасным.

"Путин, загнанный в угол, Путин, чувствующий, что прижат к стене, может быть достаточно опасным и безрассудным", – отметил Бернс.

Напомним, по оценкам российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, Путин сейчас находится в отчаянном состоянии, он растерян, загнан в угол и по поводу Украины ему нечего сказать.

Добавим, министр обороны Британии Бен Воллес сказал, что применение РФ ядерного оружия в Украине очень маловероятно. Однако Путин не действует рационально.

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