Владимир Путин / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей по завершению войны в Украине. В то же время, он фактически выдвинул Киеву и Европе требование согласиться на российские условия, в частности в территориальных вопросах.

Об этом Путин заявил, отвечая на вопросы российского государственного агентства ТАСС.

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По его словам, для достижения договоренностей все стороны должны признать так называемые реалии и пойти на компромиссы.

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"В Киев и Европу придет понимание, что лучше согласиться на компромиссы, чем потом столкнуться с реалиями", - заявил российский президент.

Путин дал понять, что Москва не собирается отступать от своих территориальных требований. Он назвал "бессмысленными" попытки других государств "подвинуть Россию туда, куда она возвращаться не собирается", в том числе в вопросах территорий.

Отдельно глава Кремля обратился к Украине, призвав ее согласиться с условиями, которые российская сторона предлагала еще до переговоров в Анкоридже.

"Если Украина хочет завершить конфликт, пусть соглашается на компромиссы, предложенные еще до Анкориджа", - заявил Путин.

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Что Путин сказал о Европе и безопасности Украины

Российский президент также затронул участие европейских стран в возможных мирных переговорах.

По его словам, Москве нужно понять, с какой позицией Европа придет на переговоры.

В то же время Путин признал, что вопросы безопасности Украины нельзя рассматривать отдельно от общеевропейской системы безопасности.

"Безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность, а обсуждать безопасность Европы без Европы странно", - отметил он.

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Кроме того, глава Кремля отрицает планы России начать войну против европейских государств в 2030 году.

Путин заявил, что РФ «не готовится ни к одной войне с Европой 2030 года», однако, по его словам, постоянно слышит от представителей ЕС заявления о таких возможных планах.

Путин пригрозил Украине местью за удары по Крымскому мосту

Кроме того, Владимир Путин пригрозил Украине «более болезненным ответом» за удары по Крымскому мосту, который он назвал «исключительно мирным объектом».

По словам главы Кремля, российские власти якобы рассматривали возможность частичного прекращения огня в отдельных сферах. Однако после украинских атак на переправу Москва, по утверждению Путина, отказывается от таких договоренностей.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — заявил он.

Путин также пригрозил, что ответные действия России будут «намного болезненнее», чем украинские удары по мосту. В то же время, он пообещал восстановить поврежденную переправу, которая является одним из символов российской оккупации Крыма.

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