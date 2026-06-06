Путин заговорил о «мире» и сделал новые резонансные заявления: раскрыт новый план Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин и кремлевские чиновники снова полагаются на отсутствие четкой информации о саммите на Аляске в августе 2025-го, чтобы ошибочно изобразить Москву как готовую к переговорам с Украиной.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что украинский президент Владимир Зеленский написал письмо Путину, в котором он призвал к прекращению огня и встрече на уровне лидеров. «Фюрер» ответил, заявив, мол, видел письмо «кратко», но Путин «не понимает смысла во встрече».

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Хозяин Кремля заявил, что якобы Россия готова достичь соглашения с Украиной о прекращении войны, но она должна основываться на неподтвержденных договоренностях, которые Путин и президент США Дональд Трамп якобы достигли во время саммита на Аляске. По его словам, Москва готова принять компромиссы, которые американские и российские чиновники обсуждали во время того саммита.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его заместитель Михаил Галузин также заявили, что якобы страна-агрессорка согласилась на предложения Вашингтона по прекращению войны на саммите на Аляске.

В то же время, подчеркивают в ISW, ни Белый дом, ни Кремль не опубликовали публичных заявлений или коммюнике по поводу какого-либо соглашения, достигнутого после саммита на Аляске. В свою очередь Москва уже неоднократно использовала отсутствие официальных документов, кодифицирующих результаты встречи в Анкоридже, чтобы скрыть постоянное нежелание идти на компромиссы и подчеркнуть преданность максималистским военным целям.

Аналитики Института отмечают, что Путин повторил давние российские требования на Петербургском форуме, заявив, что их военные операции прекратятся только тогда, когда Россия достигнет своих целей. Также «фюрер» выразил завуалированные ядерные угрозы Украине, утверждая, что армия применяет баллистические ракеты средней дальности «Орешник», которые способны нести ядерное оружие против Украины только как испытание, и намекнул, что Россия не использовала эту ракету по назначению.

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«Грязание ядерным оружием Путина, особенно учитывая снижение военной эффективности России на поле боя, вероятно, имеет целью подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями Кремля», — заключают в ИSW.

Письмо Зеленского Путину — что известно

4 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые написал открытое письмо Путину. Текст опубликован на сайте главы государства. В своем письме украинский лидер подчеркнул, что война стала следствием политического выбора Кремля и предложил полное прекращение огня на фронте. По его словам, нынешняя линия боевого столкновения должна стать отправной точкой дипломатического урегулирования войны.

После этого письма у Путина выступили с заявлением , мол, послание «приняли во внимание». Спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что «мирные переговоры на паузе», а возобновятся ли они «зависит от Киева».

В то же время сам диктатор заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом от президента Украины. Впрочем, якобы не было много времени на детальный анализ документа, а потому прочел его вскользь.

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Дата публикации 16:57, 05.06.26 Количество просмотров 39 Письмо Путину от Зеленского: первая реакция Трампа и главная интрига в США!

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