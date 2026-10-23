Путин заговорил о мире, но на самом деле есть другой план: чего добивается Кремль

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль использует переговоры не для прекращения войны и Украины, а для получения экономических уступок и выгод от США. Это позволило бы России и дальше финансировать боевые действия. Москва изо всех сил пытается затягивать переговорный процесс.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Российские чиновники пытаются представить встречу спецпредставителя США Стива Виткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным как якобы доказательство готовности Кремля к реальным переговорам о завершении войны. Впрочем, Москва пытается добиться от Вашингтона экономических уступок, которые позволили бы России и дальше финансировать боевые действия.

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В частности, помощник фюрера, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что во время встречи Виткофф и Путин договорились расширять экономическое сотрудничество между Россией и США и «продолжать общение».

В то же время, представитель Кремля по вопросам внутренней политики рассказал российскому оппозиционному изданию «Верстка», что Москва не рассчитывает на завершение войны в Украине благодаря переговорам. РФ же надеется получить экономические уступки, которые помогут пополнить бюджет и дадут ей военное преимущество.

Другие российские чиновники также продемонстрировали нежелание России идти на любые уступки по прекращению войны. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не представил Виткову ни одного российского мирного предложения и что «фюрер» не рассматривал состав потенциальной российской делегации для предстоящей трехсторонней встречи Россия-США-Украина.

Депутаты Государственной думы России выразили скептицизм относительно того, что переговоры могут покончить с войной, и повторили заявления, что, мол, замораживание нынешних линий фронта повредит собственным усилиям России по прекращению войны.

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Источник, близкий к МИДу России, сообщил Verstka, что Кремль более полутора лет пытается склонить администрацию Дональда Трампа на сторону России, и что нынешние переговорные усилия Кремля подчеркивают якобы безнадежность Украины.

«Это сродни предыдущей переговорной тактике Кремля, которая пыталась убедить Штаты и Запад в целом, что украинская оборона будет разрушена, и Украина должна превентивно капитулировать», — отмечают в Институте.

Москва стремится затягивать переговоры

Американские аналитики отмечают, что Кремль заинтересован прежде всего в том, чтобы выиграть время для продолжения войны, в то же время извлекая выгоду от экономического сотрудничества с Америкой.

В частности первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия должна усиливать давление на президента Украины Владимира Зеленского на фронте, чтобы заставить Украину капитулировать. По его словам, Москве не стоит полагаться на дипломатию из США. Как утверждает депутат, военные успехи на поле боя усилят переговорные позиции РФ.

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Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что оккупанты якобы сохраняют «полную стратегическую инициативу» и ведут непрерывное наступление на ключевых участках фронта.

Мирные переговоры — последние новости

В Кремле после переговоров Стива Виткоффа и Владимира Путина в очередной раз заявили о якобы желании мира, но обвинили и Украину в противоположном. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков снова упомянул ультиматумы Москвы. По его словам, любые договоренности по Украине должны учитывать так называемые «реалии на земле».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончание войны в Украине и остается достаточно сложной задачей. Он считает причиной, почему до сих пор не удалось заключить мирное соглашение, в том, что «у сторон были слишком расходящиеся позиции по отдельным деталям переговорного процесса».

Тем временем Стив Виткофф высказался о том, что переговоры Украины, США и России будут продолжены. Обсуждения, добавил он, были конструктивными, но «предстоит еще много важной работы».

Дата публикации 22:55, 22.10.26 Количество просмотров 25 Торги за спиной Украины: почему после встречи Виткоффа с Путиным разразился скандал?

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