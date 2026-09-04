Путин заговорил о мире, но сам себе противоречит: что действительно задумал «фюрер»

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль в очередной раз дерзко заговорил о мире в Украине и якобы «желании» закончить войну, но в то же время выдвинул в Киеве неприемлемые условия и ультиматумы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики подчеркивают, что диктатор-президент России Владимир Путин продолжает использовать противоречивые формулировки по поводу возможности достижения мира в Украине, чтобы скрыть истинные цели Москвы.

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Так, «фюрер» 3 сентября выступил на Восточном экономическом форуме и неуверенно заявил, что, по его мнению, есть шанс, что Киев и Москва смогут провести конструктивные мирные переговоры. По его словам, только Россия и Украина могут наконец решить войну, а вот все остальные страны, в том числе США и Китай, поддерживают переговорный процесс, а не возглавляют его.

В то же время, 1 сентября Путин заявил, что РФ не может вести переговоры непосредственно с Украиной, поскольку считает страну «террористической организацией». В свою очередь, по его словам, участие Штатов имеет решающее значение в переговорах.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров аналогично повторил требования Кремля, равносильные полной капитуляции Украины, симулируя готовность к переговорам, выдвигая требования, с которыми Киев никогда не смог бы согласиться.

«Путин и чиновники Кремля намеренно используют противоречивые формулировки, чтобы скрыть истинную природу нежелания Москвы участвовать в добросовестных переговорах, пытаясь изобразить себя как желающего переговорщика. Однако одновременно РФ придерживается своих максималистских требований по капитуляции Украины», — заключают в ISW.

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Последние заявления Путина о войне

На днях хозяин Кремля заявил, что переговорный процесс по завершению войны в Украине якобы «фактически заморожен». Более того, по его словам, в переговорах должны принимать участие специалисты, военные и дипломаты.

Кроме того, он отверг заморозку Украине войны и в очередной раз поставил ультиматум по миру. Также «фюрер» заявил, что Москва согласится только на переговоры, наполненные «конкретным содержанием».

Впоследствии Путин неожиданно заявил, что якобы «шанс на урегулирование» войны существует, договариваться между собой именно Киев и Москва, а «другие страны могут только поддержать и помочь».

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