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Путин заговорил о мире, но снова прибег к лжи: шокирующее заявление
«Фюрер» пытается выставить Россию стороной, которая вроде бы заинтересована в мирию
Российский диктатор-президент Владимир Путин цинично обвинил Украину в якобы нежелании мира и переговоров.
Об этом «фюрер» заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии РФ.
Путин нагло выдал, что якобы Киев «делает все», чтобы не допустить ни мира, ни переговоров с Россией.
Кроме того, российский диктатор не обошелся без очередных лживых обвинений Украины в якобы «преступлениях». Впрочем, никаких доказательств своих утверждений Путин не привел.
Заметим, что еще раз хозяин Кремля пытается выставить агрессора стороной, которая якобы стремится к миру, в то же время обвиняя Украину в срыве переговорного процесса.
Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков похвастался планами Кремля в войне, заявив о якобы «успехах» своей оккупационной армии на фронте в Украине. По его словам, Россия якобы «ежедневно улучшает свои позиции» и приближается к «выполнению своих целей» в так называемой «СВО».
Кроме того, Песков отмечает, что Россия якобы готова к миру и якобы даже рассчитывает на возобновление переговоров в формате с участием Киева и Вашингтона.