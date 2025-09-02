Путин заговорил о судьбе Украины: все заявления российского диктатора

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае прокомментировал ситуацию вокруг энергетических объектов, обвинил Запад в «истерии» и подчеркнул неприемлемость членства Украины в НАТО.

Об этом сообщают росСМИ.

Относительно энергетики

«Особенно в зимний период, мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого мы начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, скажем так, серьезно», — заявил Путин.

Реклама

Война с Украиной

Он также утверждает, что конфликт в Украине якобы возник из-за «агрессивного поведения с другой стороны», а не со стороны России. «Вот в чем суть конфликта в Украине, вот откуда он взялся. И это вовсе не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме защиты собственных интересов», — подчеркнул российский лидер.

В чем вина Евросоюза

Кроме того, Путин обвинил Евросоюзв «провокациях», «некомпетентности» и «истерии» из-за ситуации в Украине. Он отметил, что ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, и именно это, по мнению Путина, стало причиной «военного освоения Украины», что угрожает российской безопасности.

НАТО и Украина

Российский президент также подчеркнул неприемлемость членства Украины в НАТО и заявил о готовности сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС. По его словам, удары Украины по российской энергетике наносят вред не только РФ, но и ее партнерам. Путин добавил, что Запад, по его мнению, «специалисты по сказкам и фильмам ужасов», преувеличивая якобы планы России в отношении Европы.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент РФ заявил, что договоренности на саммите в Аляскеякобы открывают путь к миру в Украине. Он утверждает, что кризис вызвал «госпереворот» и попытки Запада втянуть Украину в НАТО, а Россия якобы придерживается принципа, что безопасность одной страны не должна угрожать другой.