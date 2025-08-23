Путин заговорил о "свете в конце тоннеля" в отношениях с США: удастся ли ему задобрить Трампа

Путин и Трамп на Аляске / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сейчас в отношениях США и России появился «свет в конце тоннеля» и две страны обсуждают совместные проекты в Арктике и на Аляске. Путин, отвечая на вопросы во время визита в ядерный исследовательский центр, заявил, что уверен, что лидерские качества президента США Дональда Трампа помогут возобновить отношения.

О чем говорят такие комментарии диктатора, поясняет Reuters.

«С приходом президента Трампа, я думаю, что наконец-то замаячил свет в конце тоннеля. И вот у нас состоялась очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске. Следующие шаги сейчас зависят от руководства Соединенных Штатов, но я уверен, что лидерские качества нынешнего президента, президента Трампа являются хорошей гарантией возобновления отношений», — подхалимски заявил диктатор.

По мнению издания, его комментарии свидетельствуют об оптимизме России относительно возможности налаживания отношений с США и заключения деловых соглашений, несмотря на отсутствие четкого прогресса в прекращении войны в Украине на саммите с Трампом 15 августа.

Путин не привел подробностей возможного сотрудничества США и России в Арктике, но сказал, что в регионе есть «огромные, огромные» запасы полезных ископаемых, и отметил, что российская компания «Новатек», занимающаяся сжиженным природным газом, уже работает там.

«Мы обсуждаем, кстати, с американскими партнерами возможность совместной работы в этой области. И не только в нашей арктической зоне, но и на Аляске. И в то же время технологии, которыми мы владеем, сегодня ни у кого, кроме нас, нет. И это интересует наших партнеров, в частности, из Штатов», — заверил диктатор.

В издании отметили, что и Россия, и Соединенные Штаты заявили об огромных экономических возможностях, если смогут нормализовать отношения после того, как связи упали до самого низкого уровня после окончания Холодной войны из-за войны в Украине.

Раньше мы писали, чего ждать от России дальше после того, как Путин возобновил массированные кровавые удары.