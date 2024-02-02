Путин захотел создать "демилитаризованную зону" в Украине: в США отреагировали на заявление

РФ для начала должна вывести своих военных из Украины.

Российская Федерация должна начать выводить свои войска с украинских территорий, если она действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны" – о чем заявил президент-диктатор Владимир Путин

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэттью Миллер.

"Мне тяжело понять, как можно реализовать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, когда российские войска находятся на территории Украины. Достаточно сложно организовать демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы, и президент Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину", — подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Путину следует вывести свои захватнические войска из украинских земель, если он заинтересован в демилитаризации Украины.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил новым наступлением в Украине. Он заявил о необходимости отодвинуть линию боевого столкновения вглубь Украины, чтобы дальнобойное оружие не доставало до территории РФ.

Аналитики Института изучения войны считают, что своими заявлениями о "демилитаризованной зоне" диктатор Владимир Путин удвоил максималистские и намеренно расплывчатые территориальные цели в Украине.

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