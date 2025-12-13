Владимир Путин. / © Associated Press

Администрация «фюрера» РФ Владимира Путина однозначно отклонила предложения Украины по прекращению огня и проведению референдума, а также по созданию демилитаризованной зоны на Донбассе.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, отклонившего прекращение огня как паузу, которая «не сработает» для России. Мол, такое предложение является еще одним обманом, еще одной задержкой для продолжения войны и перевооружения Украины. Это, цинично заявил спикер диктатора, несовместимо с «гарантированным, долгосрочным» миром.

Кроме того, помощник «фюрера» РФ Юрий Ушаков также отверг любой результат, который не ставит Донбасс под контроль России, потому что этот регион, дерзко выразился он, принадлежит Российской Федерации. Его утверждение повторяет давние нарративы Кремля, что Украина должна вывести войска из всего Донбасса, прежде чем Россия согласится на прекращение огня.

В ISW отмечают, что российские чиновники отклонили прекращение огня не только в контексте территориального референдума, но и в ходе нескольких попыток достичь мирного соглашения о прекращении войны.

«Длительность прекращения огня, которая необходима для проведения выборов или референдума, не будет достаточной, чтобы позволить Киеву восстановить свои боевые возможности. А это является постоянным оправданием России для отказа от всех предложений по прекращению огня. Россия продолжает настаивать на праве продолжать полномасштабные наступательные операции, пока не сможет Институт.

Кроме того, Кремль отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны в Донбассе. В Москве отмечают, что такая зона возможна, но Россия должна развернуть там Росгвардию и свои правоохранительные органы, потому что это все, говорят в администрации Путина, «необходимо для поддержания порядка и организации жизни».

Впрочем, отмечают американские специалисты, такое развертывание милитаризировало бы эту зону.

В ISW объясняют, что Путин создал Росгвардию 2016-го с якобы официальной миссией обеспечения общественного порядка и защиты от террористических атак. Впрочем, у Росгвардии есть значительный военный потенциал и активный боевой опыт, отвечающий обычным военным силам. В частности, ее подразделения участвовали в первоначальном полномасштабном вторжении в Украину с целью захвата Киева и Харькова. Кроме того, Росгвардия продолжает наращивать военный потенциал, в частности путем перемещения техники, ранее принадлежавшей группе Вагнера.

«Развертывание Росгвардии в демилитаризованной зоне несовместимо с целью и значением такой зоны. Такое развертывание также создаст условия для РФ для дальнейшей угрозы Украине и проведения восстановленных боевых операций с использованием не задействованных сил из более выгодных рубежей», — подытожили в ISW.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит, что обсуждение о готовности Украины согласиться на демилитаризованную зону в Донбассе, «исключительно теоретическое». По его словам, такой формат рассматривается только в контексте будущих гарантий безопасности.

Между тем, помощник российского «фюрера» Юрий Ушаков цинично заявили, что «весь Донбасс русский». Вроде бы, заявления Украины о референдуме по территориальному вопросу не имеют смысла. Он также повторил путински заявил о том, что прекращение огня может наступить только после вывода ВСУ.