Диктатор Путин / © Associated Press

Бывший федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение Кремля о полномасштабной войне против Украины было принято задолго до начала вторжения и не было вынужденным шагом.

Об этом, как передает Die Welt, Шольц заявил в Берлине во время презентации книги Das Versagen (Провал), посвященной критическому анализу немецкой политики в отношении России.

По словам эксканцлера, глава Кремля заранее готовился к войне и вряд ли мог быть остановлен дипломатическими усилиями.

«Сегодня я твердо убежден, что Путин спланировал свое нападение за два года до того, и очень мало что могло его от этого отвлечь», — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Россия могла реализовать свои ключевые требования без применения военной силы, в частности, внеблокового статуса Украины или отказа от размещения на ее территории дальнобойных ракет.

«Все это можно было получить без войны», — отметил бывший канцлер.

По его словам, это свидетельствует о сознательном выборе Кремля. «Это значит, что он хотел войны», — подчеркнул Шольц.

Также эксглава правительства Германии выступил в защиту темпов поставок вооружений Украине, которые внутри ФРГ неоднократно подвергались жесткой критике.

Шольц объяснил, что публичные дискуссии часто не учитывали реальные объемы помощи и сложности организации военных поставок. По его словам, решение о поддержке Украины принималось в тесной координации с международными партнерами и с учетом возможной реакции России.

Он также добавил, что пределы допустимого в вопросе военной помощи приходилось определять непосредственно на практике, реагируя на развитие ситуации.

