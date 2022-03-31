Путин запретил компаниям России свободно покупать программное обеспечение за границей

Таким образом, там надеются поддержать собственное производство, которое пострадало после санкций.

Президент России Владимир Путин издал указ, которым обязал отечественных госзаказчиков согласовывать с Кабмином закупку оборудования у иностранных поставщиков.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале 30 марта.

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Соответствующая норма начинает действовать с 31 марта 2022 года. Более того, с 1 января 2025 года в России использовать купленное за рубежом оборудование будет запрещено даже для объектов критической инфраструктуры.

Согласно закону РФ, в такие объекты входят информационные системы, телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления технологическими процессами, которые используются госорганами и компаниями в сферах обороны, здравоохранения, транспорта, связи, финансов, энергетики и в различных отраслях промышленности.

Вместо зарубежных аналогов в России предлагается в течение шести месяцев создать научно-производственную базу для программного обеспечения частных и муниципальных объектов страны.

Напомним, платформа для работы с открытыми данными Опендатабот собрала список украинских и мировых компаний, которыми можно безопасно заменить программное обеспечение российского происхождения.

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