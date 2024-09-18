Путин запутывается в собственных дискредитированных "красных линиях" – Atlantic Council

В августе украинская армия пересекла самую красную из всех "красных линий" Путина, вторгнувшись в Россию. Вместо воплощения своих многочисленных угроз президент РФ приуменьшил значение оккупации российской территории, назвав ее обычной "провокацией".

"Красные линии" президента России Владимира Путина – это лишь блеф, призванный напугать Запад и изолировать Украину. А последние "красные линии" прямо противоречат собственной пропаганде главы Кремля. Возложение Путина на пустые угрозы подчеркивает относительную слабость его позиции.

Об этом говорится в статье Atlantic Council.

Путин 12 сентября попытался провести еще одну из своих знаменитых "красных линий". Он предупредил западных лидеров, что любое решение разрешить Украине использовать ракеты большой дальности по российской территории приведет НАТО к "войне" с Россией.

"Это будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты, европейские страны находятся в состоянии войны с Россией", – заявил диктатор, прежде чем пообещать принять "соответствующие решения" в ответ.

РФ не реагирует на удары по оккупированным территориям, которые считает своими

Однако с этой последней угрозой есть одна очевидная проблема: Украина уже использует упомянутое оружие для ударов по оккупированным регионам, которые Путин считает российскими. И это не провоцирует никакой эскалации, не говоря уже о войне между Россией и НАТО.

Заявление президента РФ прозвучало на фоне роста предположений, что партнеры Украины готовятся снять противоречивые ограничения на использование западного дальнобойного оружия по военным целям на российской территории.

"Повышая перспективу Третьей мировой войны, Путин явно надеется запугать Запад и убедить союзников Украины, что было бы разумно сохранить нынешний запрет на удары внутри России. В то же время его попытки изобразить эту проблему как то, что может изменить правила игры, подрываются его собственной негативной реакцией на регулярное использование Украиной ракет большой дальности, поставляемых с Запада, в таких регионах как Крым, который, как Путин давно настаивал, теперь является частью России. Если идея украинских авиаударов по территории России действительно является "красной линией" для Москвы, почему она не отреагировала на одну из этих предидущих атак?” – говорится в публикации.

Отмечается, что очевидная непоследовательность позиции Путина дает намек на реалии, стоящие за его империалистической позицией в войне. Автор статьи обратил внимание, что свое вторжение в Украину 10 лет назад президент РФ начал с объявления об аннексии Крыма. В сентябре 2022 года он пошел еще дальше, заявив, что четыре частично оккупированных украинских области теперь являются частью России и останутся российскими "навсегда". Конституция страны-агрессора была должным образом обновлена, чтобы "включить" в состав РФ Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

С того времени Путин удвоил эти территориальные претензии. Он публично хвастался своими "завоеваниями" в Украине и сравнивал свое вторжение с имперской экспансией России во время правления царя Петра Великого в 18 в. В июне 2024 года хозяин Кремля заявил, что для обеспечения прекращения огня и начала мирных переговоров украинские войска должны полностью покинуть все четыре частично оккупированных области и передать их России. В то де время кремлевские чиновники часто заявляют, что если Украина хочет прекратить войну, то должна смириться с новыми "территориальными реалиями", созданными вторжением.

"Красные линии" Путина оказываются подозрительно гибкими

Судя по последней "красной линии" Путина, кажется, что он также еще не полностью приспособился к новым территориальным реалиям, поддерживаемым его собственной пропагандой. Хотя президент РФ публично настаивает на том, что все пять "анексированных" регионов Украины были официально включены в состав его страны, он не спешит предложить им такой же уровень защиты, который предоставляется другим российским регионам. Это нежелание умаляет попытки диктатора изобразить оккупацию украинских земель как необратимую и служит молчаливым признанием того, что в новой империи Путина одни регионы более российские, чем другие.

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Автор публикации обращает внимание, что Россия не в первый раз предупреждает о неизбежной войне с НАТО. Однако "красные линии" Путина оказываются подозрительно гибкими. С первого дня вторжения он часто пытался навязать произвольные ограничения украинской армии и западным партнерам, но не предпринимал никаких действий, когда эти "красные линии" были пересечены.

С февраля 2022 года партнеры Украины развенчивали "красную линию" за "красной линией", расширяя военную помощь Киеву от касок и ручного противотанкового оружия до систем ПВО Patriot, ракет большой дальности и истребителей F-16. Украина неоднократно указывала на блеф Путина, освободив оккупированные регионы, на которые претендовал Кремль, и выведя из строя или затопив примерно одну треть Черноморского флота РФ.

"Красные линии" Путина – это лишь блеф

"В августе 2024 года украинская армия пересекла самую красную из всех "красных линий", вторгнувшись в Россию. Вместо того, чтобы выполнить свои многочисленные угрозы, Путин ответил умалением значения вторжения Украины и изобразив первую оккупацию российской земли после Второй мировой войны как обычную "провокацию", – говорится в статье.

"Теперь должно быть очевидно, что "красные линии" Путина – это лишь блеф, призванный напугать Запад и изолировать Украину. В течение последних двух с половиной лет его попытки наложить ограничения на своих международных противников неоднократно разоблачались и все больше отдалялись от реалий войны. Сейчас мы дошли до точки, когда последние "красные линии" Путина прямо противоречат его собственной пропаганде. Возложение российского правителя на пустые угрозы подчеркивает относительную слабость его позиции. Если западные лидеры смогут наконец-то преодолеть свой страх перед эскалацией, они увидят, что Путин гораздо менее грозный, чем он хотел бы, чтобы мы верили", – резюмируется в материале.

К слову, недавно глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Путин своими угрозами применить ядерное оружие "пускает пыль в глаза", ведь таковы методы его работы.

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