Путин заставил представителей Трампа ждать себя: "фюрер" обыграл американцев и показал, что уступок не будет

Переговоры США и РФ 2 декабря. / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин использовал сочетание обаяния, обдуманных проволочек и прямых угроз, чтобы показать посланникам президента США - Стиву Виткофу и Джареду Кушнеру, какова именно позиция России по отношению к миру с Украиной.

Об этом говорится в материале Politico.

Издание акцентирует внимание на том, что Виткофф и Кушнер наслаждались прогулкой по Москве и обедом в элитном ресторане - пока "фюрер" РФ заставил их ждать несколько часов встречи в Кремле. Пока американские чиновники убивали время, Путин выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса и намекнул на предстоящую эскалацию.

Это и неудивительно, отмечает Politico. Ведь российский президент имеет привычку заставлять находиться иностранных чиновников в ожидании. Переговоры начались почти на три часа позже, чем анонсировали в Москве.

На видео, опубликованном Кремлем, перед началом встречи Путин поздравил Виткова и Кушнера, а также спросил, нравится ли им Москва. Спецпосланник ответил, что "это замечательный город".

Обсуждение почти четырехлетней войны, которую начала Россия в Украине, завершились только после полуночи по местному времени. Советник Путина по внешней политике Кирилл Дмитриев назвал встречу «продуктивной», а помощник диктатора Юрий Ушаков сказал, что разговор был «полезным, конструктивным и очень содержательным».

По словам Ушакова, Путин обратил внимание на "деструктивные действия европейской стороны". Это, подчеркивает Politico, свидетельствует о том, что хозяин Кремля может попытаться возложить вину за любую неудачу в достижении мирного соглашения на ЕС.

Заметим, что последние попытки Трампа придать новый импульс усилиям по прекращению огня – с планом, который в своей первоначальной версии из 28 пунктов способствовал Москве, но усиливал давление на Киев. Этот факт изрядно встревожил европейских чиновников.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась, возможно, с «самым сложным моментом в истории». Таким образом, украинский лидер дал понять, что открыт к диалогу. Впрочем, менее понятно, чего требует Трамп от России, или чем Москва готова уступить.

Примечательно, что перед переговорами в Москве Путин не выказывал никаких признаков отклонения от своего требования фактической капитуляции Украины, осуждая Зеленского как нелегитимного лидера, с которым он не может заключить соглашение.

"Фактически, ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит на Аляске между Трампом и Путиным, ни пять предыдущих визитов Виткова в Москву не привели к смягчению позиции Кремля или его воинственной риторики. Пока нет никаких признаков того, что переговоры во вторник приведут."

Основательница политической консалтинговой компании R.Politik Татьяна Станова отмечает: Путин считает, что он еще раз все изложил, и теперь другим решать между собой, хотят ли они прекратить войну.

"Путин готов к миру. Просто на его условиях", - подчеркнула эксперт.

Напомним, Sky News пишет о том, что существует несколько причин, по которым Путин не соглашается на последний мирный план. В частности, РФ хочет вернуться к 28-пунктному плану, уступившему ее требованиям. Москва считает, мол, имеет на это право из-за того, что происходит на поле боя.

Заметим, что Трамп отправил нетипичную команду переговорщиков в Москву. Издание CNN называет команду, в составе которой специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер дипломатически нетрадиционной. Сам же американский лидер считает их самыми эффективными "посредниками", способными "закрыть соглашение" между Киевом и Москвой.

