Владимир Путин. / © Associated Press

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Россия заявляет, что главной причиной глобального дефицита дизельного горючего в мире является война в Иране, а не украинские удары по российским НПЗ. В то же время, Москва использовала топливное соглашение с США, чтобы склонить Вашингтон к поддержанию своей позиции на переговорах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Российский министр экономики Александр Новак заявил, что «проблемы в Ормузском проливе» привели к общему сокращению мировых мощностей нефтепереработки, а также дестабилизировали рынки дизельного горючего в США и других странах мира.

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В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что ключом к стабильным поставкам горючего в США является «урегулирование конфликта вокруг Ирана».

Аналитики ISW отмечают, что заявления представителей Кремля, что война в Иране является одной из главных причин глобального дефицита горючего, прозвучали после аналогичных утверждений чиновников более низкого уровня и ультранационалистических кругов. Они отрицали, что удары Украины по российским НПЗ влекут за собой рост мировых цен на дизель.

В то же время, отмечают аналитики, в Москве все еще представляют топливное соглашение от 9 октября как дипломатический жест в адрес Вашингтона. Помощник «фюрера» Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые западные чиновники выступают против российско-американской договоренности о дизельном топливе, поскольку понимают ее значительную пользу для «мира и мира».

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал соглашение взаимовыгодным элементом двустороннего сотрудничества США и России. Он также возразил, что договоренность напрямую связана с позицией Москвы на переговорах по Украине.

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В Институте отмечают, что агрессорка Россия неоднократно предлагала США экономические выгоды, которые, по утверждению Москвы, не касаются войны против Украины, пытаясь добиться уступок от Вашингтона по завершению войны на собственных условиях.

«В то же время РФ во многом зависит от нефтяных доходов, которыми финансирует войну против Украины. Поэтому Москва могла бы извлечь непропорционально большую выгоду, если бы убедила США заставить Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — подытожили аналитики.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с диктатором РФ Владимиром Путиным поставки российского дизеля на американский и мировой рынки. Источники Reuters, сообщают: США разрешили экспорт горючего, надеясь вернуть Москву к переговорам о прекращении войны в Украине. В Белом доме рассчитывают, что этот шаг смягчит позицию Кремля и поможет возобновить трехсторонний диалог после предыдущих неудачных попыток.

Тем временем авторы Newsweek отмечают, что сделка Трампа уже сыграла на руку Кремлю. Так, у Путина новая рычаги влияния для продвижения собственных интерпретаций и новый инструмент давления на Украину.

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