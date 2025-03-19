Путин затягивает переговоры: в ISW назвали большую опасность от действий "фюрера"

Агрессор Россия намеренно затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления на западе Запорожской области и получения тактических преимуществ на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что Москва использует затягивание переговоров как тактический маневр, пытаясь захватить как можно больше территорий к моменту возможного прекращения огня.

"Российские войска, вероятно, активизируют наступательные операции на западе Запорожской области, чтобы продвинуться в город Запорожье на фоне постоянных требований Кремля отдать всю Запорожскую область России. Российские войска также, вероятно, пытаются оттянуть и удержать украинские силы на других участках фронта. когда погода улучшится, а Россия затянет переговоры", — говорится в отчете.

Американские специалисты вспоминают заявление спикера Сил обороны юга Украины полковник Владислав Волошин. Он заявил 17 марта, что войска РФ активизировались в Запорожском направлении, пользуясь улучшением погоды. По его словам, грязи высыхают, а деревья восстанавливают листья, поэтому российские войска пытаются улучшить свои тактические позиции, атакуя штурмовыми группами по пять-семь человек. Волошин также отметил, что количество FPV-дронов, используемых российскими войсками за день, увеличилось в марте 2025 года примерно на 50 беспилотников до 400-420 в день.

В ISW также отмечают, что "фюрер" Путин не принял американо-украинское предложение о временном прекращении огня на линии столкновения и повторил свои требования по урегулированию войны, равнозначны капитуляции Украины.

Как сообщалось, по информации ISW, даже в случае прекращения огня в Украине диктатор Российской Федерации Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций по отношению к Украине.

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