Возможные санкции США, которыми пригрозил агрессорке России президент Дональд Трамп, изменили позицию "фюрера" Владимира Путина по поводу переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь американского Госдепа Темми Брюс в эфире NewsNation.

ТС ее слов, российский диктатор Владимир Путин действительно пытается затянуть процесс переговоров. Впрочем, ситуация изменилась из-за санкций, которые Белый дом намерен ввести против России.

"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, вовлечь других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу", - подчеркнула представитель Государственного департамента.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров Стива Уиткоффа с руководством РФ заявил: о вероятном введении санкций будут проведены дополнительные обсуждения. В то же время он добавил, что в скором времени будут «некоторые объявления».

Между тем, представитель Белого дома сообщил агентству Reuters сообщил, что уже 8 августа планируется введение вторичных санкций против России. По словам чиновника, переговоры между спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Владимиром Путиным «прошли успешно», и Россия «проявляет заинтересованность» в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами.