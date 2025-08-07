- Дата публикации
Путин затягивает процесс переговоров: в Белом доме назвали фактор, заставляющий "фюрера" к миру
Трамп нашел рычаг, который может заставить Путина уступить.
Возможные санкции США, которыми пригрозил агрессорке России президент Дональд Трамп, изменили позицию "фюрера" Владимира Путина по поводу переговоров.
Об этом заявила пресс-секретарь американского Госдепа Темми Брюс в эфире NewsNation.
ТС ее слов, российский диктатор Владимир Путин действительно пытается затянуть процесс переговоров. Впрочем, ситуация изменилась из-за санкций, которые Белый дом намерен ввести против России.
"Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, вовлечь других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу", - подчеркнула представитель Государственного департамента.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров Стива Уиткоффа с руководством РФ заявил: о вероятном введении санкций будут проведены дополнительные обсуждения. В то же время он добавил, что в скором времени будут «некоторые объявления».
Между тем, представитель Белого дома сообщил агентству Reuters сообщил, что уже 8 августа планируется введение вторичных санкций против России. По словам чиновника, переговоры между спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Владимиром Путиным «прошли успешно», и Россия «проявляет заинтересованность» в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами.