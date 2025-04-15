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Путин затягивает время, чтобы провести большое наступление летом — CNN
Трамп хочет скорейшего завершения войны и не желает искать сложных компромиссов.
Российский диктатор Путин пытается затягивать время относительно мирных переговоров и завершения войны, поскольку верит, что ее продолжение поставит его в более выгодную позицию.
Об этом говорится в статье CNN.
Издание пишет, что в Кремле уверены, что американский президент легко отвлечется от войны в Украине, когда поймет, что «легкой победы не будет». Американский президент не хочет искать сложный компромисс, а стремится все закончить как можно скорее.
«Путин также явно верит, что этим летом он сможет одержать ощутимую победу на фронте, которая сменит динамику переговоров», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что возможность встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина не обсуждалась на встрече российского диктатора с представителем американского лидера Стивом Виткоффом.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выступил с очередным критическим заявлением по Украине, возложив ответственность за начало войны на Киев.