Путин завершил переговоры со спецпосланником Трампа Виткоффом в Кремле

Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом в Кремле завершились ночью 23 января после более чем 3,5 часов встречи, однако ее содержание российская сторона не раскрыла.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Путин и Виткофф

Путин и Виткофф / © Associated Press

В Кремле ночью против 23 января 2026 года заявили о завершении переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом .

Об этом информирует пресс-служба Кремля . Но при этом российская сторона не уточнила, о чем шла речь во время встречи.

Известно, что переговоры продолжались более трех с половиной часов. В Кремле лишь лаконично отметили: "Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом завершились".

Между тем, российские пропагандистские ресурсы утверждают, что кортеж американской делегации сразу после этого покинул территорию Кремля.

Напомним, что СМИ пишут о том, что формат трехсторонней встречи в ОАЭ оказался под угрозой из-за неопределенной позиции Кремля .

