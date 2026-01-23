- Дата публикации
Категория
- Политика
Путин завершил переговоры со спецпосланником Трампа Виткоффом в Кремле
Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом в Кремле завершились ночью 23 января после более чем 3,5 часов встречи, однако ее содержание российская сторона не раскрыла.
В Кремле ночью против 23 января 2026 года заявили о завершении переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом .
Об этом информирует пресс-служба Кремля . Но при этом российская сторона не уточнила, о чем шла речь во время встречи.
Известно, что переговоры продолжались более трех с половиной часов. В Кремле лишь лаконично отметили: "Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом завершились".
Между тем, российские пропагандистские ресурсы утверждают, что кортеж американской делегации сразу после этого покинул территорию Кремля.
Напомним, что СМИ пишут о том, что формат трехсторонней встречи в ОАЭ оказался под угрозой из-за неопределенной позиции Кремля .