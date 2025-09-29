Путин завершит войну только когда придет к особенному выводу — Сикорский об условии окончания конфликта

Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с CNN, что Владимир Путин прекратит войну против Украины, только когда признает, что не может победить.

Об этом пишут Wiadomości .

Сикорский подчеркнул, что для того, чтобы заставить Путина принять такой вывод, необходимо усилить давление на российскую экономику и увеличить военную и материальную поддержку Украины.

Реклама

По словам министра, оккупант не может позволить себе признать ошибку ни перед собой, ни перед российским обществом. Такое положение дел характерно для колониальных войн, обычно продолжающихся около десяти лет и завершающихся, когда агрессор осознает, что не может больше продолжать.

Сикорский также указал, что слабым местом России является ее экономика, которая уже несет существенные потери вследствие санкций и ограничений торговли.

Напомним, что ранее Сикорский разоблачил путаницу в заявлениях России об атаке дронов .