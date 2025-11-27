Путин заявил, что американская делегация на следующей неделе посетит Москву

Путин / © Associated Press

Российский диктаттор Владимир Путин официально подтвердил информацию о запланированном визите американской делегации в Москву, который должен пройти на следующей неделе.

Об этом Путин сказал на пресс-конференции 27 ноября.

Глава Кремля отметил, что визит состоится на фоне напряженных отношений и обсуждения ряда ключевых вопросов, включая вопрос Украины.

Владимир Путин также назвал ключевых участников переговорного процесса по украинскому вопросу со стороны России:

Министерство иностранных дел РФ (МИД).

Владимир Мединский (эксглава российской делегации на переговорах с Украиной).

Юрий Ушаков (помощник президента РФ по международным делам).

Визит американской делегации и запланированные встречи состоятся в условиях усиленного внимания мирового сообщества к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что на переговоры полетит его спецпосланник Стив Уиткофф и, возможно, его зять и советник Джаред Кушнер.

Напомним, 25 ноября издание Bloomberg обнародовало стенограмму разговора от 14 октября между Уиткоффом и Ушаковым по подготовке мирного плана. Американский чиновник предлагал Кремлю совместную работу над планом и советовал, чтобы Путин позвонил Трампу до визита Зеленского (17 октября) и похвалил его за соглашение в Газе, чтобы «сдвинуть дело с места». Уиткофф также признался, что нарассказывал президенту США, что Россия «всегда хотела мирного соглашения». Путин действительно после этого позвонил Трампу, похвалив его как «президента мира».

Bloomberg также обнародовал разговор от 29 октября Ушакова с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, где они обсуждали стратегию «проталкивания» российской версии мирного плана, предлагая американцам оформить это «как свое предложение». Это фактически подтвердило, что требования Москвы легли в основу 28-пунктного мирного плана США.