Путин заявил, что "большевики отдали Украине российские территории и ограбили РФ"

Президент страны-агрессора также заявил, что "Закарпатская область якобы хотела присоединиться к Российской СССР".

Президент государства-агрессора Владимир Путин в своей статье в очередной раз повторил пропагандистскую риторику о "едином народе" и то, что якобы "Советский союз объединил украинские земли, ограбив Россию". А Украина, по мнению агрессора, "должна вернуться к тем границам, в которых вступила в СССР".

Об этом говорится на сайте Кремля.

Так, президент государства-агрессора опубликовал статью, в том числе и на украинском языке. Путин в очередной раз повторил пропагандистскую риторику о том, что "русские, украинцы и белорусы - единый народ" и о "вхождении украинских земель в состав Российской империи 1654". Путин также заявил, что Крым и земли Причерноморья после вхождения в состав Российской империи якобы населяли "выходцы из российских губерний".

"После разделов Речи Посполитой Российская империя вернула западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, которые оказались в Австрийской, а впоследствии — в Австро-Венгерской империи", — говорится в пропагандистском материале.

Путин заявил, что СССР отдал Украине якобы русские земли и присоединил в ее состав территорию современной Западной Украины. В качестве примера он привел вхождения западных областей Украины в состав УССР до и после Второй мировой войны. Что касается Закарпатской области, то Путин заявил, что ее жители еще после распада Австро-Венгрии якобы "хотели присоединиться к РСФСР или непосредственно в СССР, но их мнения проигнорировали". Украинский Крым Путин назвал "незаконно переданным Украине в 1954 году".

"Таким образом, современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной мере она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза ", — заявил в пропагандистском материале Путин.

При этом он заявил, что якобы "большевики за счет России по его мнению, раздавали "щедрые территориальные подарки" Украине. А в 1991 году люди, которые живут в Украине, якобы "оказались за границей от России ".

"Большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они мечтали о мировой революции, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки". В конце концов, чем именно руководствовались лидеры большевиков, разрывая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", — говорится в пропагандистской статьи Путина.

Президент государства-агрессора в пропагандистском материале намекнул, что Украина должна вернуться к тем границам, в "которых вступила в СССР".

"Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимным, и поэтому в 1992 году высказал такое мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться к тем границам, в которых они вступили в состав Союза. Вся же остальные территориальные приобретений — это предмет для обсуждения, переговоров, так как аннулирована основа. Иначе говоря — идите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить ", — заявил Путин.

Напомним, под Харьковом восстановлен памятный знак украинской-российской дружбе "снесли" сразу после установки.

Как Путин затопил Крым и какие от этого последствия – "Секретные материалы"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку