Путин заявил, что его не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО

Путин заявил, что его не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО

Президент РФ в очередной раз заявил о якобы "инфраструктуре НАТО у нашего дома".

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет решить вопрос, связанный с вступлением Украины в НАТО сейчас во время переговорного процесса. Лидера РФ не устраивает обещание не принимать Украину в альянс.

Об этом российский президент сказал на совместной с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции во вторник, 15 февраля.

"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширение НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", – сказал Путин.

Более того, напомнил он, обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО.

"Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Абсолютно ничего ", – добавил президент РФ.

"Россия слышит, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И сразу говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, во время переговорного процесса, мирными средствами", – сказал российский лидер.

Он добавил, что РФ выходит из этого тезиса и очень надеется, что партнеры услышат его беспокойство и воспримут серьезно.

Напомним, 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение альянса по поводу перспективы членства Украины остается неизменным, несмотря на угрозу возможного нападения России. По словам Столтенберга, двери НАТО для будущего членства Украины остаются открытыми.