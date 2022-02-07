Путин заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище

В Кремле считают, что в вопросе Донбасса тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко якобы "наделал много ошибок".
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о готовности России предоставить политическое убежище действующему народному депутату ВР и пятому президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в государственной измене.
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 7 февраля.
"Его преследование как государственного преступника, по моему мнению, чрезмерная заявка на "успех" действующей украинской власти. Мы готовы таким, как Петр Порошенко, предоставить политическое убежище в России", — сказал Путин.
Кроме этого, президент России заявил, что в вопросе Донбасса тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко якобы "наделал много ошибок".
Следует отметить:
- Пятый президент Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Речь идет о схеме поставок угля из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
- В начале января 2022 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко. Он в это время находился за границей – в Польше. В Украину экспрезидент вернулся 17 января. В тот же день было назначено судебное заседание по избранию меры пресечения.
- Впрочем, спустя почти 12 часов заседание его перенесли на 19 января. Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства.
Напомним, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины. Они продолжались пять часов.
Читайте также:
- США планируют существенно увеличить военную помощь Украине — Блинкен
- Украина в повестке дня: в Киев прибыл "дипломатический десант", новый канцлер Германии посетит Белый дом
- "Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения": Кулеба о поставках оружия Германией
- "Пришло время": премьер Австралии призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
- "Это очень сложный план игры, чтобы устоять": российские офицеры считают, что напасть на Украину будет тяжело