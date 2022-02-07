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Путин заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище

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Путин заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле считают, что в вопросе Донбасса тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко якобы "наделал много ошибок".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о готовности России предоставить политическое убежище действующему народному депутату ВР и пятому президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в государственной измене.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 7 февраля.

"Его преследование как государственного преступника, по моему мнению, чрезмерная заявка на "успех" действующей украинской власти. Мы готовы таким, как Петр Порошенко, предоставить политическое убежище в России", — сказал Путин.

Кроме этого, президент России заявил, что в вопросе Донбасса тогда еще действующий президент Украины Петр Порошенко якобы "наделал много ошибок".

Следует отметить:

Напомним, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины. Они продолжались пять часов.

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