Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он также сказал, что охотно встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Главу Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

Заявляя о готовности вернуться к переговорам, Путин сказал, что Россия якобы никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. По словам диктатора, европейцы сами прекратили контакт с Москвой, а Киев даже запретил переговоры с Россией.

Прокомментировал президент РФ и встречу в Эр-Рияде 18 февраля. Он сказал, что целью встречи США и России было повышение доверия. Он добавил, что без повышения уровня доверия между странами невозможно разрешить так называемый украинский кризис.

Путин также сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом, но встреча должна быть подготовлена. Диктатор отметил, что им недостаточно просто встретиться с президентом США, а нужно добиться проработки важнейших вопросов, в частности, относительно Украины. Пока президент России не готов назвать дату встречи с американским лидером.

К слову, накануне спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов "при необходимости" к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.