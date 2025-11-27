ТСН в социальных сетях

Политика
1439
1 мин

Путин заявил, что готов закончить войну: какие условия

Путин выдвинул условие, выполнение которого позволит ему закончить войну в Украине.

Катерина Сердюк
Путин

Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что готов закончить войну. Его условие – выход ВСУ «с позиций».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, Россия прекратит войну в случае, если украинские военные «оставят занимающие позиции».

«Войска Украины если уйдут с занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не пойдут — добьемся военным путем. Количество, скажем, возвращаемых территорий увеличивается, темп увеличивается», — отметил Путин.

Ранее Путин сделал заявление о риске нападения России на Европу. Комментируя это, диктатор РФ обвинил «мошенников» в распространении «лжи» и «чепухи».

«Тем не менее, если это раскручено в общественном сознании, если они испугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся, что у нас никаких агрессивных планов нет по отношению к Европе, — пожалуйста, мы готовы зафиксировать как угодно», — сказал глава Кремля.

1439
