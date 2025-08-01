Путин заявил, что готов завершить войну против Украины и назвал условия

Владимир Путин / © Associated Press

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Сегодня, 1 августа, президент России Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но на условиях, озвученных им в июне 2024 года.

Среди требований Путина:

Украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Обязательство Украины не вступать в НАТО

Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины

"Россия не захватывает территории во время спецоперации, а возвращает свое", - сказал Путин.

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Кроме этого, российский диктатор добавил, что главное требование прекращения огня — «искоренить первопричины кризиса». Среди таких первопричин он выделил: «безопасность России», «защиту русского языка» и «достойные усовы развития» РПЦ в Украине.

Напомним, условия, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, касались «отвода украинских войск с территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей», а также «отказа Украины от вступления в НАТО и объявления нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса».

Условиями предполагаемого мирного договора Путин назвал «международное признание оккупации Крыма и территорий четырех областей Украины». Также в процессе мирного урегулирования, по мнению президента России, страны Запада должны отменить все санкции, введенные против Москвы.

На это отреагировали и украинские власти, и западные политики, а также эксперты и аналитики. В частности, Институт изучения войны, анализируя заявления Путина, отметил, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает такую заинтересованность, чтобы убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество».

Накануне глава МИД Сергей Лавров снова озвучил собственные условия мирного урегулирования войны против Украины. Они резко расходятся с планом администрации Дональда Трампа.