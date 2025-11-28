ТСН в социальных сетях

Политика
1456
1 мин

Путин заявил, что хочет встретиться с Трампом, и назвал место

Путин похвалил Орбана за «сбалансированную» позицию.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Диктатор России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Местом встречи рассматривается столица Венгрии.

Об этом "фюрер" заявил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

По словам Путина, "если в ходе переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я тоже буду этому очень рад". Диктатор также поблагодарил Орбан за "готовность оказать содействие".

Кроме того, Путин высоко оценил «сбалансированную» позицию премьера по отношению к Украине после того, как Будапешт неоднократно пытался заблокировать дальнейшие санкции против России.

Путин и Трамп договорились встретиться в столице Венгрии в октябре. Впрочем, затем президент США упразднил саммит, заявив, что не хочет, чтобы это было пустой тратой времени.

Напомним, сегодня утром стало известно, что премьер-министр Венгрии прилетит в Москву, где хочет говорить о низких ценах на энергоносители для его страны.

Отметим, Будапешт был ближайшим союзником России в ЕС, неоднократно критикуя реакцию блока на агрессию Кремля против Украины, призывая к большему взаимодействию с Москвой и отмене санкций. AFP отмечает, что Орбан встречался с Путиным четырежды после полномасштабного вторжения в 2022-м.

