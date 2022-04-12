Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик

Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик

Также диктатор прокомментировал и зверства, которые совершали русские военные в Буче.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик

Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет CNN.

"Сейчас требования безопасности – это одно, а вопросы урегулирования отношений по Крыму, Севастополю и Донбассу выведены за рамки этих соглашений. То есть мы снова вернулись в тупик", — заявил он.

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Диктатор добавил, что "не будет прекращать военные действия в Украине, пока не добьется успеха".

Также Путин прокомментировал и зверства, которые совершали военные РФ в Буче. Диктатор назвал это "фейком".

"Были провокации в Сирии, когда было подброшено применение химического оружия правительством Асада. Затем оказалось, что это фейк, такой же фейк есть в Буче", — сказал он.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. сообщил, переговоры украинской делегации с русским проходят очень сложно. Россия применяет свою тактику публичного давления на переговорный процесс. Несмотря на всю сложность переговоров, украинская делегация продолжает стоять на своих позициях.

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