Путин заявил, что не может расслабиться из-за того, что Украина использует Bayraktar

Путин заявил, что использовав Bayraktar, Украина якобы нарушила Минские соглашения.
Президент государства-агрессора Владимир Путин, ранее заявлявший, что "Россия не является стороной конфликта на Донбассе", пожаловался, что "не может расслабиться" из-за того, что Украина применяет ударные беспилотники Bayraktar.
Об этом пишет ТАСС.
Путин заявил, что использовав Bayraktar, Украина якобы нарушила Минские соглашения. Также президент страны-агрессорки пожаловался на недостаточную, по его мнению, реакцию Европейского союза.
"Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует. Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали", — заявил Путин. .
Также президент РФ пожаловался, что "им просто не дают расслабиться".
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