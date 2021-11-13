Путин заявил, что не может расслабиться из-за того, что Украина использует Bayraktar

Путин заявил, что не может расслабиться из-за того, что Украина использует Bayraktar

Путин заявил, что использовав Bayraktar, Украина якобы нарушила Минские соглашения.

Президент государства-агрессора Владимир Путин, ранее заявлявший, что "Россия не является стороной конфликта на Донбассе", пожаловался, что "не может расслабиться" из-за того, что Украина применяет ударные беспилотники Bayraktar.

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Об этом пишет ТАСС.

Путин заявил, что использовав Bayraktar, Украина якобы нарушила Минские соглашения. Также президент страны-агрессорки пожаловался на недостаточную, по его мнению, реакцию Европейского союза.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, применяемая в зоне конфликта, строго запрещенная минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует. Европа что-то невнятное сказала по этому поводу, а США вообще поддержали", — заявил Путин. .

Также президент РФ пожаловался, что "им просто не дают расслабиться".

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