Что именно было в предложении, диктатор не сказал.

Российский диктатор Путин заявил, что на сентябрьской Генассамблее ООН в Нью-Йорке представитель Турции получил от Украины предложение России и передал эту информацию в Кремль.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, сообщают российские средства массовой пропаганды.

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"Турция тоже выступила с инициативой по ситуации в Черном море: обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности и соглашения по безопасности объектов атомной энергетики", — заявил он.

Путин, по его словам, был готов согласиться с предложением, но обнародование президентом Украины Владимиром Зеленским "Плана победы", перечеркнула возможность переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин на состоявшемся в российской Казани саммите БРИКС вновь заявил о необходимости как можно быстрее добиться деэскалации "военного конфликта" в Украине и проложить путь к его политическому урегулированию.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитики оценили результативность саммита БРИКС.

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