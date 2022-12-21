Путин заявил, что Россия "хотела стать частью цивилизованного мира", но им помешали

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ всегда будто бы хотела стать частью цивилизованного мира, однако россиян там не ждали.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Путин еще раз пожаловался на развал СССР, заявив, что "они сами это допустили". И после этого Россия якобы предпринимала попытки стать частью цивилизации, но у нее ничего так и не вышло.

"Мы всегда хотели быть частью этого так называемого цивилизованного мира. И после развала СССР, который мы допустили собственными руками, нам казалось, что с каждым днем мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали. Несмотря на все наши усилия и попытки", — заявил диктатор.

В то же время Путин добавил, что россияне придерживаются иных принципов, чем цивилизованные страны.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты хотели устранить законную власть и установить марионеточный режим. С этого времени Россия обстреливает Украину ракетами, уничтожая инфраструктуру и убивая украинцев.

Министр обороны РФ 21 декабря заявил, что война будет продолжаться и объявил о настоящей цели мобилизации – новом наступлении на Украину.

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