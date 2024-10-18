Путин заявил, что Россия не допустит создания ядерного оружия в Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС назвал провокацией разговоры о возможном создании Украиной ядерного оружия и предупредил, что какие-либо действия в этом направлении вызовут ответную реакцию.

Об этом сообщили РосСМИ.

"Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в общем-то, здесь больших сложностей нет", — сказал он.

Путин заявил, что разговоры о ядерном оружии – опасная провокация. Он подчеркнул, что "такая угроза будет адекватно воспринята и Россия этого не допустит". По его словам, любой шаг в этом направлении будет встречать ответную реакцию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет создавать угроз для мира, в том числе ядерного оружия. Кроме того, украинский лидер, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе 17 октября, заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

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