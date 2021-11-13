Путин заявил, что Россия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе

Путин заявил, что Россия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе

Путин заявил, что то, что Россия является стороной конфликта, не указано в Минских соглашениях.

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Российская Федерация никогда не признает себя стороной конфликта на украинском Донбассе.

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Об этом он сказал интервью ВГТРК, пишет РИА.

Путин заявил, что то, что Россия является стороной конфликта, не указано в Минских соглашениях.

"В Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", — заявил президент страны-агрессора.

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