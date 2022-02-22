Путин заявил, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, которые указаны в их "конституциях"

Путин заявил, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, которые указаны в их "конституциях"

Президент РФ рассчитывает, что все спорные вопросы будут решены во время переговоров между киевскими властями и "руководством республик".

Президент России Владимир Путин уточнил, что РФ признала независимость оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в пределах, указанных в "конституциях" "ЛНР" и "ДНР".

Об этом российский президент сказал во время пресс-конференции во вторник, 22 февраля.

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"Теперь по границам. В каких границах мы будем признавать эти "республики". Мы же их признали, а это значит, мы признали все их "фундаментальные документы" в том числе и "конституцию". И в "конституции" прописаны "границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", – сказал Путин.

"Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены во время переговоров между киевской властью и "руководством республик". К сожалению по состоянию на сегодняшний день мы понимаем, что это невозможно, потому что там продолжаются боевые действия и есть тенденция к обострению", – добавил президент. РФ.

Напомним, вечером 22 февраля Совет Федерации России удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за границей.

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