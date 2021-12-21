Путин заявил, что список требований России к США и НАТО не является ультиматумом

Глава Кремля не считает "гарантию безопасности" ультиматумом.
Президент России Владимир Путин 21 декабря заявил, что требования Москвы к США и НАТО не являются ультиматумом.
Об этом пишет российский "Интерфакс".
"Мы уже видим, что некоторые наши недоброжелатели их интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", — сказал Путин во время коллегии Минобороны.
По его словам, содержащиеся в статьях требования РФ сейчас обсуждают все, в том числе Вооруженные силы РФ.
Кроме того, Путин заявил, что мол, ранее США, "обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность в тысячах километрах от своей национальной территории, делали жесткие и яркие вещи без санкции Совета Безопасности ООН". Глава Кремля также обвинил Штаты в том, что страна якобы находится "у самого порога РФ".
"Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это ведь не в тысяче километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", — высказался Путин.
Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.
Москва требует у НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".
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