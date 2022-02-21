Путин заявил, что требования по так называемым "гарантиям безопасности" проигнорировали

Путин заявил, что требования по так называемым "гарантиям безопасности" проигнорировали

В очередной раз российский президент говорил о недопущении расширения НАТО.

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что требования по так называемым "гарантиям безопасности" проигнорировали.

Об этом он сказал 21 февраля во время своего обращения.

"Российские предложения имеют три ключевых пункта: недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения Альянса ударных систем вооружения у российских границ и это возвращение военного потенциала в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан ключевой акт Россия-НАТО. Именно эти наши принципиальные предложения проигнорировали ", — заявил глава Кремля.

После этого Путин заявил о признании "ЛДНР" и в прямом эфире подписал соответствующие договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи между РФ и фейковыми республиками. За соседними столами сидели предводители "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник.

В своей речи Путин "переписал" историю Украины. Заявил, что Украину-де создал Ленин. Возможное вступление Украины в НАТО он назвал прямой угрозой России. Сказал, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие и имеет все необходимые для этого элементы.

Перед этим Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности подписать указ о признании независимости "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 21 февраля Путин срочно созвал заседание Совета безопасности РФ. Главной темой, которую обсуждали участники собрания, стало обострение на Донбассе и возможность признания "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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