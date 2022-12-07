Путин заявил, что угроза ядерной войны растет

В то же время, российский диктатор убеждает, что не собирается размахивать ядерным оружием, как бритвой.

Президент России Владимир Путин заявил о росте угрозы ядерной войны.

Об этом Путин сказал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря.

В то же время он принялся убеждать, что Россия якобы никогда не применит ядерное оружие первой.

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"По поводу угрозы ядерной войны – такая угроза нарастает, чего греха таить. Относительно того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой, но если не применит первой, значит, что и второй не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории очень ограничены", – сказал российский диктатор.

"Тем не менее, у нас стратегия наша применения средств защиты – а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения – оно все настроено вокруг так называемого ответно-встречного удара", – добавил президент РФ.

Он также заявил о большом количестве американского тактического ядерного оружия в Европе и заверил, что Россия свое оружие никому не передает.

По словам главы Кремля, Россия не сошла с ума и осознает то, что такое ядерное оружие. Путин убеждает, что не собирается размахивать ядерным оружием, как бритвой, а исходит из того, что оно существует как фактор сдерживания.

А еще Путин похвастался, что у РФ якобы есть ядерное оружие в более продвинутом и современном состоянии, чем у любого другого государства.

Напомним, в конце ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в следующем году особое внимание будет уделено "капитальному развитию в интересах ядерных сил".

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Путин не применит ядерное оружие и подчеркнул, что это не должно быть наибольшим страхом западных стран.

По оценкам издания CNN, президент России уже смягчил риторику о ядерном Армагеддоне. В то же время, там не исключают, что РФ может прибегнуть к применению химического оружия.

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