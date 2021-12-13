По его словам, "эти акты СССР принадлежат России".

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы не вернула РФ зарубежные активы бывшего Советского Союза.

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Как сообщает "Интерфакс-Россия", об этом Путин сказал в пропагандистском фильме "Россия. Новейшая история", вышедшем на провластном телеканале "Россия 1".

"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", — сказал российский президент.

Путин также добавил, что Россия полностью досрочно погасила свои долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов.

"Для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах. Если бы гасили в соответствии с планом погашения, то мы вынуждены были бы в качестве процентов заплатить $14 млрд, а так мы их просто сэкономили", — подчеркнул президент РФ.

Напомним, ранее в Кремле отреагировали на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что президент РФ Владимир Путин пытается возродить СССР. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что возрождение Советского Союза невозможно.

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